Accident grav pe DN2: șase persoane rănite/Trei mașini implicate în coliziune Un accident soldat cu ranirea mai multor persoane s-a produs luni, 6 mai, pe DN2. La fața locului au intervenit atat echipaje medicale și de la pompieri, cat și polițiștii rutieri. Sase persoane au fost ranite, luni, intr-un accident rutier produs pe DN 2, la limita dintre judetele Vrancea si Bacau, informeaza News.ro. Din primele […] The post Accident grav pe DN2: șase persoane ranite/Trei mașini implicate in coliziune first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

