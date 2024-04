Stiri pe aceeasi tema

- Incepind cu saptamina viitoare, peste 100 de copii din satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni se vor bucura de condiții moderne la gradinița, care se afla in incinta gimnaziului din localitate. Astfel, primarul satului Fundurii Vechi, președintele raionului Glodeni, șeful interimar al Direcției Invațamint…

- Patru beneficiare ale Centrului de Drept al Femeilor, supuse violenței fizice și domestice, vor primi susținere financiara in valoare totala de 200 000 de lei din partea Moldindconbank și partenerilor sai, pentru a-și lansa un start-up propriu. Resursele financiare au fost adunate in cadrul mini-turneului…

- Un nou proiect din raionul Falești prevede crearea accesului la apa potabila pentru peste 26 de mii de cetațeni, 60 de instituții publice și 400 de agenți economici din zece localitați din teritoriu. Proiectul prevede și regionalizarea serviciului public de aprovizionare cu apa. Potrivit Agenției de…

- Pereți fisurați, geamuri sparte și lacat ruginit la ușa. Așa arata acum Conacul Cazimir din Cernoleuca, aflat la doar 13 kilometri de orașul Dondușeni. Pina in anul 2015, perla arhitecturala a fost unica școala speciala de tip internat din nordul R. Moldova. Nicolae Popușoi a muncit aici aproape 40…

- In contextul Zilei Internaționale a Ghidului de Turism, sarbatorita anual pe 21 februarie, Ministerul Culturii a organizat un tur informațional la nordul Moldovei pentru ghizii și agențiile de turism din țara. Turul a reunit majoritatea ghizilor de turism din Republica Moldova, care desfașoara sau planifica…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o alerta de cod galben de vant puternic. Astfel, astazi, in intervalul orelor 11:00 - 23:00, in nordul și in jumatatea de est a țarii se prevad intensificari ale vantului vestic in rafale de pana la 15-20 m/s.

- Temperaturile se vor situa peste cele obisnuite in aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii, conform prognozei meteorologilor pentru intervalul 22 ianuarie – 19 februarie, facuta publica marti. Saptamana 22.01.2024 – 29.01.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat…

- Furnizorul de caldura din Balți vine cu precizari asupra metodologiei de calcul a tarifului pentru agentul termic, in sezonul de incalzire 2023 – 2024, dupa ce ministrul Energiei Victor Parlicov a solicitat CET-urilor sa explice oamenilor cum se calculeaza prețurile in facturi. Potrivit conducerii CET-Nord…