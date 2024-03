Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș in urma cu doar cateva zile, in Londra! Deși spuneau ca sunt cei mai buni prieteni, iata ca spiritele s-au incins intre Jador și Nikolas Sax. Se pare ca cei doi au izbucnit, iar pana la bataie a mai fost doar un pas. Spynews.ro are detalii incredibile despre ce s-a intamplat.

- Gheboasa, controversatul cantareț, iși face prima declarație dupa ce a fost prins cumparand cannabis de catre ofițerii antidrog. Artistul susține ca este nevinovat și respinge toate acuzațiile drept false. In același dosar sunt implicate și alte patru persoane, inclusiv un minor de 17 ani, acuzat ca…

- La cateva zile dupa ce s-a aflat ca Jador a fost descalificat de la Survivor All Stars, dupa ce ar fi fugit dupa iubita lui, Oana Ciocan, fosta Razboinica la Survivor Romania, artistul a facut un gest neașteptat. In acest fel, cantarețul de manele a confimat povestea de dragoste pe care o are cu fosta…

- Radu Ștefan Banica a implinit 22 de ani. Fiul lui Ștefan Banica și-a facut un tatuaj pentru a marca acest moment, iar iubita a venit tocmai din Londra ca sa ii fie alaturi. Iata ipostaza tandra in care cei doi s-au fotografiat!

- Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca este "ingrijorat" de regele Charles al III-lea si ca il va contacta telefonic, indicand, intr-o scurta declaratie de presa, ca tocmai a aflat despre diagnosticul de cancer al suveranului britanic, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fostul…

- Marius Elisei și Florentina Gheorghe au fost impreuna cațiva ani și se gandeau serios la momentul in care se vor casatori. Doar ca femeia cu care fostul soț al Oanei Roman a avut o relație spune ca a fost parasita la altar pentru vedeta. Totul s-a intamplat dupa prima intalnire cu Oana Roman, potrivit…

- Catalin Bordea a reacționat, dupa ce a fost surprins in compania Olgai Barcari și s-a zvonit ca ar fi mai mult intre cei doi decat o simpla prietenie. Totul vine la scurt timp dupa ce Spike și fosta lui soție, Livia, s-au afișat impreuna și au confirmat ca formeaza un cuplu.