- Cantareata Xonia a decis sa dea in judecata Politia Romana dupa demararea unei anchete, in urma careia rezultatele de la Institutul de Medicina Legala (IML) au demonstrat ca aceasta nu consumase cocaina, contrar celor indicate de drugtestul efectuat de Politia Rutiera.

- Florentina Paula Alexandra a fost ucisa cu sange rece de cel cu care ar fi avut o relație de un an. Tanara de 21 de ani a fost gasita fara suflare, in apartamentul in care locuia ucigașul sau. In cursul zilei de sambata, Florentina Paula Alexandra, o tanara de doar 21 de ani, din Fagaraș, […] The post…

- Iarna s-a intors in județul Harghita, in mijlocul lunii mai. Ninge de cateva ore și este posibil sa se depuna un strat semnificativ de zapada. De asemenea, și Platoul Bucegi a fost acoperit de nea, dupa ce temperaturile au scazut foarte mult, iar ploaia s-a transformat in ninsoare. In județul Harghita,…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat ca, in cazul in care Austria se va opune din nou, intr-un Consiliu JAI, aderarii complente a Romaniei la spatiul Schengen, atunci trebuie data in judecata. „Eu am mai spus-o – a fost un moment in care se putea face si nu s-a facut. Asta-i viata. Asteptam…

- Scandal la Colegiul Național din Iași, dupa ce un elev a primit nota 1 la Muzica fara sa fi copiat. Copilul e in clasa a VI-a și n-a știut sa puna notele in portativ la o lucrare de control. Claudia Monica și Marius Catalin Palaghia, parinții minorului A.T. au depus la Tribunalul Bacau o acțiune […]…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose susține ca tranșarea chestiunii Schengen intr-un Consiliu JAI ar fi marea capcana pe care o poate pregati Romania. Tudose arata ca in cazul in care Austria ar bloca Romania in Consiliul JAI, atunci i-am putea da in judecata și s-ar putea impune poprire pe activele…

- Directorul Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Barlad, Daniel Buzamat, a fost trimis in jdecata pentru luare de mita si abuz in serviciu de catre procurorii DNA. Ar fi luat bani de la un om de afaceri, mita fiind ascunsa in frigider. Afaceristul si firma sa, vizati in acelasi dosar. DNA anunta,…