Panică la Primăria Ploiești: O femeie a aruncat cu benzină pe holurile instituției și a amenințat că dă foc clădirii O femeie a golit o sticla intreaga de benzina pe unul dintre holurile Primariei Ploiești și a amenințat ca va da foc cladirii. Polițiștii au intervenit prompt și au reușit sa o opreasca inainte ca incidentul sa aiba urmari grave. Autoritațile investigheaza cazul. Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, chiar in fața angajaților instituției, cand […] The post Panica la Primaria Ploiești: O femeie a aruncat cu benzina pe holurile instituției și a amenințat ca da foc cladirii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

