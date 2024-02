Warner Music va desfiinţa 600 de locuri de muncă pentru a economisi bani Intr-o nota adresata angajatilor si facuta publica, Robert Kyncl a dat asigurari ca acest „plan are ca scop sa elibereze fonduri pentru a reinvesti in muzica si a accelera cresterea noastra in urmatorul deceniu” si ca „majoritatea acestor economii vor fi reinvestite”. „Planul include o reducere a fortei de munca de aproximativ 10%, adica 600 de persoane, majoritatea in proprietatile noastre media, in sediul central si in diverse functii de sprijin”, a adaugat el. Grupul, unul dintre cei trei colosi muzicali alaturi de Sony si Universal, a precizat ca a intrat in „negocieri exclusive pentru o posibila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

