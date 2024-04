Stiri pe aceeasi tema

- Cum a furat contabila unei agenții de turism din București milioane de lei din banii turiștilor. The post Cum a furat contabila unei agenții de turism din București milioane de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Pepco a pierdut 15 milioane de euro! Gigantul polonez de reduceri Pepco a fost ținta unui atac de phishing in Ungaria și a pierdut aproximativ 15 milioane de euro, scrie Reuters . ”In aceasta etapa nu este clar daca fondurile pot fi recuperate, deși Pepco depune diferite eforturi prin partenerii sai…

- Potrivit Loteriei Romane, joi au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica s-au acordat 32.064 de castiguri, in valoare totala de peste 2,55 milioane de lei. La Loto 6/49, se inregistreaza, la categoria I, un report de peste…

- ”Se implinesc 5 ani de cand am aprobat, in calitate de Comisar European pentru Politica Regionala, 517 milioane EUR pentru linia de metrou M6 din Bucuresti. Acesti bani au fost acordati Romaniei pentru constructia a sase noi statii de metrou subterane intre zona 1 Mai si centrul comercial Baneasa –…

- ”Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) desfasoara permanent actiuni de control antifrauda la nivel national, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale in domeniul prestarii serviciilor direct catre populatie, precum si in alte domenii economice in care au fost identificate…

- Nelu Vlad de la Azur, legenda manelelor din comunism a ajuns de urgența la spital dupa ce i s-a facut rau pe scena, la un eveniment din Satu Mare. Cantarețul septuagenar aproape ca a leșinat pe scena și se afla internat la un spital din Cluj-Napoca unde, in urma investigațiilor medicale a aflat ca are…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin anunta, marti, ca s-au facut 4 perchezitii in judetele Caras-Severin, Prahova, dar si in Sectorul 2 Bucuresti, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune…

- "1 MILIARD DE EURO fonduri europene atrase in București, in cei patru ani cat am fost primar general, impreuna cu echipa social-democrata. Capitala trebuie sa profite la maximum de fondurile nerambursabile puse la dispoziție de Uniunea Europeana. Echipa social-democrata este pregatita sa aduca și mai…