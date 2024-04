”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Engie Romania intentioneaza sa preia EP Wind Project (Rom) Six SA”, anunta autoritatea de concurenta. Engie Romania SA, prin intermediul companiilor controlate de aceasta, activeaza in sectorul producerii energiei electrice din surse regenerabile (prin operarea unor centrale eoliene si fotovoltaice), in sectorul gazelor naturale si cel al serviciilor conexe sectorului energetic. EP Wind Project (Rom) Six SA detine si opereaza o centrala eoliana in judetul Constanta, fiind activa in sectorul producerii energiei electrice din surse regenerabile.…