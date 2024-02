Stiri pe aceeasi tema

- Logistics SRL intentioneaza sa preia Electromontaj Carpati. „Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Grampet Logistics SRL intentioneaza sa preia Electromontaj Carpati”, anunta autoritatea de concurenta. Grampet Logistics SRL este un furnizor de solutii de transport in Europa si in Asia,…

- ”Consiliul Concuretei a autorizat tranzactia prin care Maresi Austria GmbH intentioneaza sa preia Enigma Trading 2000 SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Maresi Austria este o companie austriaca de marketing si distributie, care se ocupa cu comertul cu ridicata al altor produse alimentare, bauturi…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care AV Bidco, Inc. intentioneaza sa preia Veoneer US Safety Systems Holdco, LLC si Veoneer Safety Systems HoldcoAB, inclusiv filiala din Romania, Veoneer Romania Safety, de la Veoneer HoldCo, LLC”, anunta autoritatea de concurenta. AV Bidco, Inc. este…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Keesing Media Group B.V. intentioneaza sa preia Infopress Group S.A. si, indirect, IPG Technic S.R.L..Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurentei, Keesing creeaza si publica puzzle uri in format tiparit, online si in aplicatii mobile si produce…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care DDM Invest III AG preia un portofoliu de creante de la Intrum Debt Finance AG”, anunta autoritatea de concurenta. In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care CIS Gaz SA intentioneaza sa intre in actionariatul Next Energy Distribution SRL, alaturi de familia Toma”, anunta autoritatea de concurenta. CIS Gaz se ocupa cu lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide, in timp ce Next Energy…

- Consiliul Concurentei a anuntat joi ca a autorizat tranzactia prin care Mini-Farm intentioneaza sa preia noua farmacii, dintre care opt apartin firmei Farmacia Elixirfarm Impex SRL si una apartine companiei Farmacia Kogalniceanu SRL.”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Mini-Farm…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Keesing Media Group BV intentioneaza sa preia Infopress Group SA si IPG Technic SRL”, anunta autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta tranzactie trebuie autorizata de Consiliul Concurentei,…