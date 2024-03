Stiri pe aceeasi tema

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna februarie cu 8,6 puncte pana la valoarea de 60,7 puncte. Aceasta situatie s-a datorat majorarii ambelor componente ale indicatorului”, arata asociatia, intr-un comunicat. In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON,…

- Reprezentantii Autoritatii Vamale Romane au anuntat luni, ca inspectorii vamali au verificat in portul Constanta Sud Agigea trei containere sosite din China si destinate unor firme din Romania si Ucraina. “Ca urmare a controalelor, inspectorii vamali au descoperit peste 13 tone de bomboane, 5 tone…

- Cea mai mare pensie din Romania se ridica la suma bruta de 108.627 de lei. Potrivit legii, se aplica un impozit de 10% pentru suma care depaseste 2.000 de lei. Asadar, in acest caz, se scad 2.000 de lei, iar suma impozabila este de 106.627 de lei. Rezulta o pensie neta de 95.965 de lei lunar. Asadar,…

- Euro sare de 5 lei? Cursul de schimb euro/leu va creste in urmatoarele 12 luni, sunt de parere 70% din participantii la cel mai recent sondaj realizat de CFA Romania. Restul analistilor estimeaza o stagnare. Valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0030 lei pentru un euro,…

- Analistul eToro, Bogdan Maioreanu, observa ca speranțele investitorilor privind o scadere rapida a ratelor dobanzilor atat in SUA, cat și in UE se estompeaza rapid. El argumenteaza ca, in ciuda performanței economice pozitive recente, inflația mai mare decat prevazut in ambele regiuni a redus probabilitatea…

- Conform celor mai recente date pentru perioada 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, numarul total de inregistrari turistice in Bulgaria este de 937.527. Aceasta cifra a crescut cu putin peste 5% fata de perioada de la 1 decembrie 2022 pana la 31 ianuarie 2023. Cei mai numerosi sunt turistii din Bulgaria…

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna decembrie cu 9 puncte la valoarea de 56,6 puncte. Aceasta situatie s-a datorat majorarii ambelor componente ale indicatorului”, arata asociatia. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2025)…