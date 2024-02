Analiști: Euro sare de 5 lei Euro sare de 5 lei? Cursul de schimb euro/leu va creste in urmatoarele 12 luni, sunt de parere 70% din participantii la cel mai recent sondaj realizat de CFA Romania. Restul analistilor estimeaza o stagnare. Valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0030 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este 5,0416 lei pentru un euro. Principalele riscuri anticipate pentru urmatorii doi ani provin din afara economiei si anume riscul de conflicte armate intre state si riscul de dezinformare. Acestea sunt urmate de riscul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

