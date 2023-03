Vot în Parlament pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Vor fi gata în mai puțin de 10 ani Deputatii au adoptat, marți, proiectul de lege privind aprobarea semnarii Acordului de sprijin intre statul roman si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA pentru proiectul Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda. Potrivit ministrului Energiei, cele doua unitați vor intra in funcțiune in mai puțin de zece ani, iar centrala de la Cernavoda va ajunge sa […] The post Vot in Parlament pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavoda. Vor fi gata in mai puțin de 10 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Proiectul de lege privind aprobarea semnarii Acordului de sprijin intre statul roman si Nuclearelectrica SA pentru proiectul Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda a fost aprobat marți in Parlament.

- Deputatii au adoptat marți proiectul de lege privind aprobarea semnarii Acordului de sprijin intre statul roman si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA pentru proiectul Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda. Potrivit ministrului Energiei, cele doua unitați vor intra in funcțiune in mai puțin de…

- Guvernul a adoptat luni, la propunerea ministerului Energiei, Proiectul de Lege privind aprobarea semnarii Acordului de Sprijin intre Statul roman și Societatea Naționala Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unitațile 3 și 4 CNE Cernavoda.