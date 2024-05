Stiri pe aceeasi tema

- Parinții singuri nu vor mai fi obligați la ture de noapte, ei vor putea doar daca iși doresc, potrivit unui proiect aprobat de Camera Deputaților. Proiectul a fost adoptat in Camera Deputaților, for decizional, și va merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. Acesta vine in sprijinul parinților…

- Proiectul lansat de Partidul Umanist Social Liberal, „Tinerii Voluntari Umaniști”, se bucura deja de un succes important, ceea ce demonstreaza faptul ca tinerii iși doresc sa aiba un cuvant de spus in construirea viitorului lor, iși doresc sa se implice in rezolvarea problemelor comunitaților in care…

- Negocierile intre Romania și Austria pentru aderarea completa la spațiul Schengen vor continua, aceasta fiind concluzia președintelui Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu cancelarul Karl Nehammer. Nu a fost dat insa vreun termen privind momentul cand ar putea avea loc extinderea zonei de libera circulație.…

- Pe fondul creșterii violenței in mediul școlar, la Camera Deputaților a fost inregistrat un proiect legislativ, care prevede obligativitatea instalarii, in creșe și gradinițe, a unor sisteme de monitorizare audio-video. In plus, parinții vor putea accesa imaginile pe care le transmit camerele de filmat…

- Renovarile la Palatul Cotroceni nu mai contenesc. In decursul celor doua mandate ale lui Klaus Iohannis, Administrația Prezidențiala a contractat nenumarate din lucrari. Acum, un nou contract a fost parafat pentru renovarea fațadelor a doua cladiri din curtea instituției. Incepand cu anul 2016, din…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…

- Apar noi detalii șocante in cazul fetiței de 7 ani violata de antrenorul de inot. Barbatul ar fi comis fapta in bazin, de fața cu toți parinții, inclusiv mama fetiței. Barbatul a fost arestat preventiv și dat afara, iar anchetatorii vor sa afle daca antrenorul a mai abuzat și alți copii. Barbatul, de…

- Incepand cu luna august, noul buletin electronic, echipat cu un cip incorporat, va deveni standardul pentru identificare, iar acest lucru aduce cu sine modificari esențiale pentru cei mici și parinții lor. Carte de identitate de la 12 ani Una dintre cele mai notabile schimbari este reducerea varstei…