Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma la Savarșin. Un autoturism a ieșit in decor, doua persoane fiind incarcerate. Uneia dintre victime, aflata in stop cardiorespirator, i se aplica manevre de resuscitare de catre personalul unei ambulanțe care a ajuns la fața locului pentru acordarea…

- Un autoturism a acroșat un pieton pe DN 56A in apropierea localitații Hinova, județul Mehedinți, potrivit Centrului Infotrafic . Pe DN 56A Șimian-Maglavit, un pieton se deplasa pe partea carosabila cand a fost acroșat de autoturism. Pietonul a fost transportat la spital. Traficul rutier a fost oprit…

- Un accident a avut loc duminica in Capitala. Un autoturism s-a ciocnit cu o autospeciala SMURD aflata in misiune."Calea 13 Septembrie intersecție cu Șoseaua Panduri - accident rutier in care au fost implicate o autospeciala SMURD aflata in misiune cu semnalele acustice și luminoase in funcțiune și un…

- Un TIR incarcat cu mere și un autoturism s-a ciocnit pe E85 la Cumparatura, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare și doua ambulanțe SMURD (B2 și TIM). Doua persoane din autoturism sunt monitorizate de catre ambulanțele SMURD.…

- Un grav accident s-a petrecut, in aceasta dimineața, in comuna Bucovaț, in urma caruia patru persoane au fost ranite. La fața locului intervin pompierii militari cu: o autospeciala de lucru cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare, o ambulanța SMURD, un echipaj SAJ. In accident sunt implicate…

- Un accident rutier a avut loc luni, 18 martie, la ieșire din localitatea Andrei Șaguna, in evenimentul rutier fiind implicate un autoturism și un camion.... The post Doua victime in urma unui accident produs intre un autoturism și un camion, la ieșire din Andrei Șaguna appeared first on Special Arad…

- Accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren, pe DN 79, la ieșirea din localitatea Andrei Șaguna. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere și doua ambulanțe SMURD dintre care una Terapie Intensiva Mobila. Update In urma accidentului au…

- Planul Rosu de Interventie a fost activat, marti seara, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, pe DN 4, in judetul Calarasi, anunta Centrul Infotrafic. Patru persone au fost ranite, dar sunt investigate medical toate persoanele aflate in cele doua masini. Traficul este blocat pe ambele sensuri. Centrul…