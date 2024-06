Anunțul Ministerului Finanțelor Ministerul Finantelor extinde utilizarea sistemului de facturare electronica si pentru tranzactiile intre afaceri si consumatorii finali (B2C), in mod optional in perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 si obligatoriu incepand cu 1 ianuarie 2025. Astfel ca, toate persoanele impozabile care emit facturi catre consumatori trebuie sa le raporteze in sistemul RO e-Factura. „La nivelul UE este in discutie introducerea facturarii electronice obligatorii, bazat pe standardul european, atat in relatia B2B, cat si in relatia B2C, astfel ca aceasta masura creeaza premisele…