O masina a intrat intr-un gard la Eforie Nord, judetul Constanta. Victima este soferul autoturismului

- Accidentul a avut loc miercuri, 5 iunie, intre localitațile Lacu-Sarat si Silistraru din județul Braila. In urma impactului, cele doua vehicule au luat foc, relateaza New.ro și Jurnal de Braila. Traficul in zona este blocat complet.„In urma cu putin timp, pe DN 2B, intre localitatea Lacu-Sarat si Silistraru…

- Costica Caileanu, fost campion la culturism, in varsta de 54 de ani, a murit intr-un accident produs intre Navodari și Corbu. Masina in care se afla s-a ciocnit violent cu un alt autovehicul. „La accidentul rutier dintre localitațile Navodari și Corbu, au fost gasite trei victime. O victima, șofer,…

- UPDATE: Potrivit ultimelor informatii ale SAJ, victima accidentului este un minor in varsta de 15 ani, cu probleme psihice. In urma incidentului, minorul nu are marci traumatice si este transportat la spitalul din Medgidia. Astazi, 27 aprilie a.c, un accident rutier s a produs in Medgidia, judetul Constanta.…

- Astazi, 27 aprilie a.c. , un accident rutier a avut loc in localitatea Navodari, judetul Constanta. Astazi, 27 aprilie a.c. , un accident rutier a avut loc in localitatea Navodari, judetul Constanta. Conform reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, la locul evenimentului rutier…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati astazi, prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier, in Eforie Nord, judetul Constanta. Potrivit informatiilor furnizate de ISU Dobrogea, in incident a fost implicat un autoturism care a iesit…

- Astazi, 20 aprilie, un accident rutier a avut loc in localitatea Sibioara, judetul Constanta, la o ferma La fata locului au fost alocate doua resurse Saj B2 ,Smurd B si un elicopter. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean SAJ Constanta, este posibil ca in urma incidentului sa fi…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina astazi la un accident rutier produs in Sarata. Șoferul unei mașini de la o firma de securitate a pierdut controlul autovehicului și a ajuns intr-un șanț. Un alt accident s-a produs in Caianu Mic. O mașina a rupt o poarta și a ajuns intr-o curte. Un…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina astazi la un accident rutier produs in Sarata. Șoferul unei mașini de la o firma de securitate a pierdut controlul autovehicului și a ajuns intr-un șanț. Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-masa pe raza localitații Sarata, pompierii militari…