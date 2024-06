Stiri pe aceeasi tema

- Corvinul Hunedoara, castigatoarea Cupei Romaniei la fotbal, va infrunta vicecampioana Ungariei, Paksi FC, in primul tur preliminar al Europa League, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Nyon (Elvetia).

- FCSB și-a aflat adversara din primul tur de Champions League, cea mai tare competiție inter-cluburi continentala. Campioana Romaniei a avut noroc și va juca impotriva sanmarinezilor de la Virtus. Posibilii adversari ai campioanei en-titre din Superliga erau Dinamo Batumi (Georgia), Dinamo Minsk (Belarus),…

- Petrocub va intilni unul dintre urmatorii adversari in primul tur preliminar al Ligii Campionilor: FC Dinamo Batumi (Georgia) FC Dinamo Minsk (Belarus) FC Ordabasy (Kazahstan) Virtus A.C. 1964 (San Marino) Tragerea la sorți va avea loc miine la Nyon de la ora 15:00. Meciurile vor avea loc pe 9/10 iulie…

- Președintele moldovean, Maia Sandu, a declarat, la summitul pentru pace care are loc in Elveția, ca pacea Ucrainei este pacea Moldovei, reafirmand angajamentul de neclintit al Moldovei pentru restaurarea pacii in Ucraina și in Europa”.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a sosit in Elveția pentru a participa la summitul pentru pace. Ea a anunțat acest lucru pe pagina sa de pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter). „Astazi, la Summitul pentru Pace din Ucraina, reafirmam angajamentul ferm al Moldovei pentru pace”, a scris…

- Miercuri va avea loc penultimul meci din sezonul 2023-2024 al Champions League, Real Madrid și Bayern Munchen urmand sa se dueleze pe „Santiago Bernabeu” pentru un loc in marea finala. Cele doua echipe au terminat la egalitate in turul de pe Allianz Arena, scor 2-2, iar adversara Borussiei Dortmund…

- Naționala feminina a Romaniei o infrunta ACUM pe Kazahstan, in runda cu numarul #2, a preliminariilor pentru Euro 2025. Meciul este LIVE pe GSP.ro. Dupa succesul zdrobitor din prima runda, 5-0 in Armenia, elevele lui Massimo Pedrazzini, vor sa faca inca un pas spre Europeanul care va avea loc in Elveția.…

