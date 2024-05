Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac Robert Fico se afla intr-o stare „stabila", dar „grava", a declarat miercuri adjunctul sau, la o saptamana dupa ce a fost impușcat de patru ori intr-o tentativa de asasinat care a zguduit țara.

- Premierul slovac Robert Fico este intr-o stare „stabila”, dar inca „grava”, a declarat miercuri adjunctul sau, Robert Kalinak, la o saptamana dupa ce seful guvernului a fost ranit de patru gloante si spitalizat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Premierul slovac Robert Fico nu mai este in pericol imediat, dar se afla in continuare in stare grava, a declarat duminica adjunctul sau, la patru zile dupa o tentativa de asasinat care a provocat o unda de șoc in Europa, noteaza Reuters. „Cel mai rau lucru de care ne temeam a trecut, cel puțin pentru…

