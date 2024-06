Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva ore, practic, inainte de a incepe ședința coaliției in care ar urma sa se hotarasca data alegerilor prezidențiale, liderul PNL a facut o serie de declarații, la sediul partidului. La un moment dat, a fost intrebat inclusiv despre o eventuala ieșire a PNL de la guvernare. Ciuca a dat de ințeles…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, la sediul central al partidului, ca liberalii vor ramane la guvernare „daca nu ne impinge nimeni pe scari”, cu referire la data alegerilor prezidențiale pe care premierul PSD vrea sa o fixeze in septembrie și pe care miniștrii PNL ar putea sa nu…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat, luni, la Senat, despre discutiile de la ultima sedinta a conducerii partidului, la Brasov, in care s-a discutat inclusiv despre o posibila iesire de la guvernare a PNL. ”Sunt opinii si opinii, dincolo de toate acestea este nevoie de o abordare cat se…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, in legatura cu fotografia in care apare alaturi de primarul Capitalei, Nicusor Dan, pe Arena Nationala, ca i-a placut foarte mult ca edilul a venit la el ”pentru ca arata cat de multa atractivitate are PNL si cat de disperati sunt altii sa vina sa faca o…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, joi seara, ca, in acest moment, Catalin Cirstoiu este candidatul aliantei PSD-PNL, dar acesta trebuie sa clarifice public toate aspectele care tin de problemele sale personale. La final, va exista o noua analiza. ”Sa putem sa mergem mai departe sau sa vedem…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dar și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, au transmis duminica dimineața mesaje de solidaritate fața de Israel, in contextul atacului iranian de noaptea trecuta. „Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca are mari probleme la capitolul geografie. Geografia Romaniei. Se pare ca aproape orice lansare de candidatura, vine cu o balba din partea politicianului. Geografia județului Braila l-a dat peste cap pe Nicolae Ciuca, prezent la evenimentul de lansare a candidatului PNL…