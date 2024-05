Cod portocaliu de vreme rea în România. Alertă ANM de ploi torențiale, vijelii și grindină Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare imediata de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru mai multe județe din Romania. Codul portocaliu este valabil pana la ora 19:40. Potrivit ANM, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina. Zonele din Romania sub cod portocaliu […] The post Cod portocaliu de vreme rea in Romania. Alerta ANM de ploi torențiale, vijelii și grindina appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

