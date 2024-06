Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare de fenomene extreme in Romania. Astfel, de la ora 17.00 intra in vigoare o alerta de ploi torentiale, grindina si vijelii in aproape toata tara, inclusiv București. Alerta expira maine dimineața. Astfel, in intervalul 13 iunie, ora 17.00 – 14 iunie, ora 6.00, in sudul Banatului, […] The post Toata tara, inclusiv Bucuresti, intra de la 17.00 sub avertizare cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .