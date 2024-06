Stiri pe aceeasi tema

- The National Bank of Romania (BNR) has approved the direct acquisition by Dan Ostahie, Altex founder and CEO (90.10%) and Real Estate SRL (9.89%) of a 100% stake in the share capital and voting rights of Porsche Bank Romania SA.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a aprobat achizitionarea, in mod direct, de catre Dan Ostahie (90,10%) si societatea Real Estate SRL (9,89%), a unei participatii de 100% din capitalul social si din drepturile de vot in cadrul Porsche Bank Romania SA, informeaza Agerpres. Dan Ostahie este și proprietarul…

- Cursul valutar, publicat, miercuri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) arata o depreciere, pentru a treia zi consecutiv, a leului, fața de francul elvețian. Un franc elvețian (CHF) a fost cotat la 5,1273 lei, cel mai ridicat nivel inregistrat din 19 aprilie 2024 si pana in prezent. Leul romanesc a…

- Leul romanesc a castigat peste doi bani, in raport cu dolarul American, in cotațiile din 10 mai, de la Banca Naționala a Romaniei, la o paritate de 4,6134 lei la un dolar, fiind cea mai puternica consolidare a leului, fața de moneda americana, din 10 aprilie 2024 si pana in prezent. In raport cu moneda…

- Semnatarii unei scrisori deschise au cerut o ancheta independenta asupra mobilierului produs in inchisorile lui Lukașenko din Belarus și exportat in UE, inclusiv in Romania. Romania este al patrulea cel mai mare importator din Uniunea Europeana de mobila produsa de deținuții politici ai lui Alexander…