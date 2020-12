Volatilitatea din piaţa de capital a adus investitori noi la Bursă (firme de brokeraj) Volatilitatea din piata de capital a adus investitori noi la Bursa, insa pentru a creste numarul de investitori din piata este esential sa fie sprijinite cat mai multe companii sa se dezvolte pentru a deveni atractive, sustin specialistii pietei de capital.



De asemenea, este vital pentru companii sa diversifice sursele de finantare si sa-si stabileasca o strategie clara care sa le permita atingerea obiectivelor.



"Este foarte important sa avem un dialog cu companiile si sa le familiarizam cu mecanismele pietei de capital pentru ca antreprenorii sa inteleaga pe deplin avantajele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

