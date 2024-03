Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp inainte de pronunțarea deciziei din procesul Roșia Montana, in care Gabriel Resources cerea statului roman despagubiri de 6,7 miliarde de dolari, compania romaneasca de brokeraj BRK Financial Group anunța ca deține 1,26 milioane de acțiuni și drepturi de subscriere la compania canadiana.…

- Daca in 2019 erau doar 53.000 investitori pe Bursa de Valori Bucuresti, in 2024 sunt peste 180.000 investitori. Educatia financiara devine un “MUST” iar cei ce investesc eficient pe bursa ajung sa aiba castiguri lunare mai mari decat salariul. Educatie financiara – Mit sau realitate? Tot mai mult se…

- AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București, raporteaza o cifra de afaceri de 428 milioane de lei la nivel consolidat in 2023, o creștere cu 43% fața de 2022, EBITDA normalizata de 93 milioane de lei, o majorare cu 22% și un profit…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe aproape toti indicii sedinta de luni, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 56,45 milioane de lei (11,35 milioane de euro), potrivit Agerpres. Indicele principal BET a consemnat o apreciere de 0,54%, pana la 16.011,70 de puncte, iar BET-Plus,…

- Actiunile altor patru companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) vor fi incluse in indicii MSCI Frontier IMI si MSCI Romania IMI (Investable Market Index) in categoria Small Cap. Actiunile unei companii deja incluse in indicii MSCI, Transport Trade Services (TTS), vor fi promovate de la Small…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de marti, la o valoare a tranzactiilor de 42,321 milioane de lei (8,505 milioane de euro). Indicele principal BET a consemnat o depreciere de 0,42%, pana la 15.675,54 de puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai…

- 18 ianuarie 2024 este prima zi de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti pentru obligatiunile emise de Consiliul Judetean Cluj Emisiunea de obligatiuni s-a desfasurat in cadrul unui plasament privat, incheiat in luna decembrie a anului trecut. Suma atrasa de la investitori a fost de 76 milioane…

- UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit si una dintre principalele banci din Romania, listeaza astazi, 20 decembrie, a doua emisiune de obligatiuni corporative din acest an la bursa, in valoare de 480 milioane lei. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti,…