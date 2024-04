Cacao se ieftinește Cacao se ieftinește. Cotatiile futures la cacao au scazut pentru a treia zi consecutiv, perspectivele unor pati mai ridicate pentru fermieri sporind sperantele unei majorari a cantitatilor recoltate in Vestul Africii, transmite Bloomberg . Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de la New York a scazut joi cu 3,9%, la 9.150 de dolari tona, declinul in ultimele trei zile fiind de aproximativ 8%. Coasta de Fildes a majorat cu 50% pretul platit la portile fermelor pentru boabele de cacao, in timp ce tara vecina Ghana ia in considerare o decizie similara, conform datelor publicate miercuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piata este agitata de recoltele slabe obtinute de principalii cultivatori de boabe de cacao din Vestul Africii, ceea ce pune lumea pe o directie in care se va confrunta cu al treilea deficit anual de aprovizionare. La finele lunii martie, cotatiile futures la cacao au atins un nivel fara precedent de…

- Cotatiile futures la cacao au atins marti un nivel fara precedent de peste 10.000 de dolari tona, prelungind un avans istoric, care a constat in dublarea preturilor de la inceputul anului si a scumpit ciocolata, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Piata este agitata de recoltele slabe obtinute…

- Preț record pentru tona de cacao! Cotatiile futures la cacao au atins marti un nivel fara precedent de peste 10.000 de dolari tona, prelungind un avans istoric, care a constat in dublarea preturilor de la inceputul anului si a scumpit ciocolata, transmite Bloomberg . Piata este agitata de recoltele…

- In conditiile apropierii sarbatorilor de Paste, cotatiile mai ridicate la cacao majoreaza preturile pentru iepurasii si ouale de ciocolata, transmite Bloomberg. Cotatiile futures la cacao s-au dublat in mai putin de trei luni, iar la Bursa de la New York cel mai tranzactionat contract la cacao a depasit…

- Se scumpesc dulciurile. Mai exact, doua dintre cele mai indragite dulciuri, mai ales de catre copii, se vor scumpi. In conditiile apropierii sarbatorilor de Paste, cotatiile mai ridicate la cacao majoreaza preturile pentru iepurasii si ouale de ciocolata, transmite Bloomberg . Cotatiile futures la cacao…

- Sunt vremuri de dieta! Cotatiile futures la cacao s-au dublat in mai putin de trei luni, ceea ce va majora costurile dulciurilor pentru consumatori si ii va trimite pe producatorii de ciocolata sa caute materie prima, transmite Bloomberg . Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de la New York…

- Bitcoin a atins un nivel record. Conform Reuters , Bitcoin a atins cel mai inalt nivel din ultimii doi ani, in timp ce rivalul mai mic, Ether, a depașit 3.200 de dolari pentru prima data din 2022. Bitcoin a inregistrat o creștere de peste 10% in doua sesiuni de tranzacționare, ajutat de dezvaluirea…

- Costurile cu principalul ingredient din care se produce ciocolata s-au dublat in ultimul an si joi au atins un nou maxim istoric, dupa ce vremea secetoasa a afectat arborii de cacao din Vestul Africii, informeaza BBC. La bursa de materii prime de la New York, tona de cacao a atins joi un nou record…