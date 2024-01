Stiri pe aceeasi tema

- Armando Radulescu și-a refacut viața, dupa relația cu Andra, tanara pe care o cunoscuse in casa Mireasa, in primul sezon. Cei doi au divorțat, iar in prezent, este impreuna cu femeia care i-a daruit primul copil, un fiu, care a venit pe lume in urma cu cateva luni.

- Sarbatoare mare astazi in familia lui Romica Țociu! Fostul concurent de la America Express implinește astazi frumoasa varsta de 62 de ani. Intr-una dintre cele mai importante zile din viața lui, comediantul a fost surprins de cei dragi.

- Leo de la Mireasa, sezonul 5, s-a afișat de curand alaturi de o alta femeie. Au mers impreuna la botezul fiului Mariei Roman, cei doi fiind și nașii micuțului. Chiar daca toata lumea a crezut, inițial, ca tanarul a dat-o uitarii pe Anda, se pare ca altfel stau lucrurile, de fapt.

- Ioana și Marius radiaza de fericire de cand s-au casatorit in marea finala. Pe langa ca au ridicat cecul in valoare de 40.000 de euro, cei doi concurenți și-au dorit sa iși intemeieze o familie, iar de curand au avut un nou motiv de sarbatoare, asta dupa ce au implinit doua luni de relație.

- Zi speciala pentru Marius Moise de la Insula Iubirii! Fostul concurent radiaza de fericire, dupa ce fiica lui și-a sarbatorit ziua de naștere și a implinit 9 ani. Iata ce mesaj emoționant i-a transmis Marius Moise micuței pe contul lui personal de Instagram!

- In timp ce Raluca Preda de la Mireasa sezon 6 este plecata din țara, Alex Ungureanu este extrem de activ pe contul personal de Instagram. Iata cum și-a surprins susținatorii din mediul online fostul concurent al show-ului matrimonial

- Intr-o atmosfera plina de romantism, cuplul Hatice și Mihai Grosu, cunoscut și indragit de la emisiunea TV "Mireasa" de la Antena 1, au uimit fanii cu o ieșire deosebita la un restaurant select din oraș.

- Perneș, fostul concurent din sezonul 5 Mireasa, i-a transmis un mesaj emoționant Sabrinei, chiar de ziua ei. Tanarul și-a luat prin surprindere soția cu o postare induioșatoare pe contul de Instagram.