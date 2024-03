Stiri pe aceeasi tema

- Un program care va vinde casele vacante aflate in proprietatea orașului pentru 1 dolar a fost aprobat miercuri de Consiliul de estimare din Baltimore. Obiecții a avut președintele consiliului municipal, Nick Mosby, care a spus ca politica „il ingrijoreaza profund”. Noua structura de prețuri, care a…

- Peste 58% dintre elvețieni au votat duminica in favoarea platii celei de-a 13-a pensii. In schimb, cea de-a doua initiativa, vizand majorarea treptata a varstei de pensionare, de la 65 pana la 66 de ani, a fost respinsa de 74,7% dintre alegatori, potrivit La Libre, citata de News.ro.Propunerea pentru…

- Daca, de regula, telespectatorii o vedeau zilnic la pupitrul știrilor Antena Stars pe Madalina Balan, de aceasta data, va prezenta o noua emisiune. „Visul romanesc - Succes american” spune povestea unor oameni plecați de mulți ani in strainatate, care au ajuns unde și-au propus, in ciuda prejudecaților…

- Autoritatile ucrainene lucreaza la un plan, care include cresterea emisiunilor locale de obligatiuni, majorari de taxe si reduceri de cheltuieli, pentru a acoperi gaura din buget si a beneficia in continuare de finantare de la Fondul Monetar International, in cazul in care ajutorul american vital va…

- Livrarile externe de muniție au inceput sa se epuizeze in condițiile in care un ajutor de 61 de miliarde de dolari din partea SUA ramane blocat in Congres din cauza luptelor politice, iar Ungaria a blocat un pachet de ajutor de 50 de miliarde euro pentru Ucraina din partea UE in decembrie 2023. UE a…

- Deficitul bugetar al Turciei a crescut cu aproape 900% in 2023, un an marcat de alegeri prezidentiale si doua cutremure devastatoare, un rezultat salutat de guvernul de la Ankara care prognoza un soc fiscal si mai mare, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- The US and UK launched airstrikes on more than 60 Houthi rebel targets in Yemen, sparking vows of retaliation and a rise in oil prices after weeks of attacks in the Red Sea disrupted commercial shipping, according to Bloomberg. The strikes overnight by American and British forces targeted 16 Houthi…

- Tesla se apropie rapid de Audi dupa numarul vehiculelor vandute la nivel globalConstructorul auto american Tesla Inc. s-a apropiat vertiginos anul trecut de una dintre cele mai renumite marci germane de automobile, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Audi, marca premium din portofoliul…