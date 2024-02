Nike își reduce activitatea în întreaga lume Celebrul producator american de echipament sportiv Nike a anunțat reducerea numarului de locuri de munca din fabricile sale din intreaga lume, in cadrul eforturilor de micșorare a costurilor. Nike renunța la sute de locuri de munca din unitațile sale de producție din intreaga lume. Aproximativ doua procente din salariații concernului urmeaza sa fie concediați, a confirmat Nike pentru Bloomberg. Masura se incadreaza in programul de economii de miliarde de dolari pe care compania a anunțat ca il va lansa. Reducerea de personal nu ar trebui sa afecteze angajații magazinelor și centrelor de distribuție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de azi, 25 ianuarie, Guvernul a luat o masura foarte importanta pentru cei interesați sa beneficieze de tratamentele balneare. Guvernul a aprobat, astazi, o hotarare prin care se majoreaza numarul de bilete de tratament balnear care vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a declarat joi ca premierul Marcel Ciolacu a aratat ca atunci cand are puterea „are reflexe de dictator sud-american”, conform agerpres. Potrivit sursei citate, „Marcel Ciolacu l-a demis aseara pe seful Secretariatului de stat pentru revolutionari, omul care…

- Vom primi mai puțini bani pentru concediile medicale de la 1 ianuarie 2024. Guvernul crede ca nu meritam. Așa ca a decis sa impuna 10%, insemnand contribuția de asigurari sociale de sanatate (CASS), la indemnizațiile de concedii medicale. Indemnizații de concedii medicale mai mici, aceasta e hotararea…

- O noua companie iși face intrarea in piața din Romania, iar asta presupune crearea a 370 de noi locuri de munca pana in 2026. Activitatea noilor veniți va incepe in forța in al IV-lea trimestru din 2024. Un grup de origine franceza, unul dintre liderii industriei HVAC (incalzire – ventilație – aer condiționat),…

- Autoritatile din Filipine intentioneaza sa importe zeci de tone de ceapa pentru a evita o alta "crestere absurda" a preturilor, cum s-a intamplat deja la inceputul anului cand ceapa a fost mai scumpa decat carnea de pui si cea de vita, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Un comunicat emis vineri…

- *** SC Grandemeris SRL angajeaza tehnician veterinar in Napradea. Relatii la numarul de telefon 0740 051737. *** Caut doamna pentru ingrijire varstnic in Zalau, program flexibil. Telefon 0742 138820.

- Senatorul PSD Gabriela Firea a adus in atenție problema salariilor inechitabile și a impozitarii muncii, intr-o postare recenta pe pagina sa de Facebook. Firea susține ca reducerea impozitarii muncii, in special pentru cei platiți cu salariul minim, ar putea reprezenta o soluție cruciala pentru sprijinirea…

- *** SC Grandemeris SRL angajeaza tehnician veterinar in Napradea. Relatii la numarul de telefon 0740 051737. *** CLIO GROUP angajeaza: inginer constructii ofertare, muncitor calificat in constructii, sofer profesionist local C+E, sofer intern, sofer tur – retur, mecanic autocamioane, electrician, autocamioane.…