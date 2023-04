Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a anunțat noi finanțari pentru a sprijini democrațiile din intreaga lume, in contextul in care administrația sa a facut puține progrese in promovarea drepturilor omului și a democrației ca obiectiv al politicii sale externe, potrivit Reuters.

- Oprirea temporara a activitatilor este de asteptat sa continue pana pe 21 martie, a declarat Virgin Orbit intr-un document depus la autoritatile de reglementare. Compania si-a concediat aproape toti angajatii, o miscare menita sa o ajute sa castige mai mult timp pentru a finaliza un nou plan de investitii,…

- Compania suedeza producatoare de echipamente de telecomunicatii Ericsson va concedia 8.500 de lucratori. Masura face parte din planul de reducere a costurilor, a confirmat vineri compania pentru CNBC, potrivit News.ro . Reuters a relatat mai devreme despre disponibilizari, care vor afecta aproximativ…

- MIPE a semnat 1.078 contracte de finanțare – ajutor de stat, cu o valoare totala a finanțarii nerambursabile acordate de 363.686.930,21 euro, iar pentru schema de ajutor de minimis procesul de evaluare și contractare este in curs de desfașurare, termenul de finalizare fiind 31 martie 2023. Pentru pachetul…

- In ultimele saptamani, a existat o lipsa de claritate in ceea ce priveste bugetele si numarul de angajati, a relatat FT, citand doi angajati ai Meta familiarizati cu situatia. Meta nu a raspuns imediat la o solicitare a Reuters pentru comentarii in afara orelor normale de lucru. La inceputul acestei…

- SEC a spus ca Activision Blizzard stia ca problemele de pastrare a angajatilor sunt ”un risc deosebit de important in afacerea sa”, dar nu a luat masuri adecvate pentru a gestiona plangerile de comportament necorespunzator la locul de munca in unitatile sale de afaceri, intre anii 2018 si 2021. ”Activision…

- Un judecator din New York a condamnat vineri compania imobiliara omonima a lui Donald Trump la plata unei sanctiuni penale maxime de 1,61 milioane de dolari, dupa ce a fost gasita vinovata de conspiratie in vederea fraudarii Fiscului timp de 15 ani, relateaza Reuters. Judecatorul Juan Merchan de la…

- Autoritatea de reglementare antitrust din Coreea de Sud a declarat ca va impune o amenda de 2,2 milioane de dolari companiei Tesla pentru ca nu și-a informat clienții cu privire la autonomia mai mica a vehiculelor sale electrice (EV) la temperaturi scazute, scrie Reuters. Comisia Coreeana pentru…