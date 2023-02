Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost condamnat de Tribunalul Olt la 30 de ani de inchisoare pentru rapirea și uciderea celor doua adolescente din Caracal, Gheorghe Dinca a spus ca vrea sa se mantuiasca și a fost acceptat de o asociație penticostala condusa de omul de afaceri Mike Olari.

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, susține ca Joe Biden a ajuns la Kiev abia „dupa ce a primit anterior garanții de securitate”. „Biden a promis o mulțime de arme și a jurat credința regimului neo-nazist pana in mormant. Și, desigur, au existat vraji reciproce…

- Un tanar din Cluj a primit factura la intreținere și a observat ca, pe langa celelalte sume normale, i-a fost adaugata o suma pentru ”ajutor de inmormantare”. Tanarul a fost pus sa plateasca 21,28 de lei pentru inmormantarea unei vecine pe care n-o cunoștea, fiind mutat in acel bloc doar de patru luni.…

- Fostul prim-ministru Ludovic Orban critica actualul Guvern, spunand despre mulți dintre miniștrii cabinetului Ciuca, ca „parca ar fi primit ordin de zi pe unitate sa para mai proști ca Nicolae Ciuca”. Actualul lider al Forței Dreptei, partid aflat in opoziție, Orban a scris, pe pagina sa de Facebook,…

- Un barbat din Adjud, județul Vrancea, a avut parte de un șoc imens. A primit o factura la energie electrica in valoare de 76 de milioane de euro. Din fericire, insa, problema s-a soluționat rapid, iar barbatul va plati doar suma aferenta consumului pe care l-a facut pe parcursul a cinci luni. Barbatul…

- Ministerul de Interne polonez a anuntat ca Jaroslaw Szymczyk, seful Politiei poloneze, a fost ranit si spitalizat dupa ce un cadou primit in timpul unei vizite in Ucraina a explodat in sediul politiei din Varsovia. In comunicatul publicat joi, un purtator de cuvant a declarat ca parchetul investigheaza…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a reacționat, marți, dupa ce Ambasada Ucrainei de la București a primit doua plicuri suspecte, in contextul in care zeci de reprezentanțe diplomatice ucrainene din Europa au primit plicuri cu substanțe explozive sau „colete insangerate” și ochi de animale.…

- Maine incepe prima etapa a programului Rabla pentru Electrocasnice decembrie 2022. Sunt pregatite peste 62.000 de tichete, cu o valoare totala de 25 de milioane de lei. Noua etapa vine și cu o veste proasta pentru toți cei care anterior au primit tichete și nu le-au folosit. Selectarea voucherelor in…