Stiri pe aceeasi tema

- Numele lui Adrian Adisi a devenit cunoscut grație poreclei de „Pianistul din Timișoara“, cu care s-a ales grație faptului ca de o buna bucata de vreme canta pe strazile centrale ale orașului nostru. Pianistul a lansat un videoclip cu peisaje feerice din Piața Libertații, realizat de Doban Lucian. Artistul…

- David Neamțu, absolventul Facultații de Muzica din Timișoara a lansat un cover nou la piesa „Don’t Start Now”, din repertoriul Dua Lipa și pregatește un material discografic propriu. „Am ales aceasta piesa fiindca mi-a mi-a transmis un vibe bun, pozitiv. Am știut ca vreau sa fac un cover dupa aceasta…

- Solista Alira Mun a lansat un nou videoclip, care poarta numele de „Spațiu”, filmat in Parcul Dendrologic Bazoș. Clipul este rezigat de Alira Mun, filmat de Flavius Marușca și editat de Cristian Vaduva, iar mixajul și mastering-ul audio au fost realizate de Attila Lukinich. Parcul Dendrologic Bazoș…

- Pe numele ei adevarat Andreea Hodineanț, solista timișoreanca Altheya a lansat o piesa noua de factura synthwave pop, care poarta numele de Blinds, producția melodiei fiind realizata de Ovidiu Dodo Moldovan la Art Sonic Production. Imbațișez noul an cu o melodie pe care am compus-o in vara anului trecut.…

- Luna cadourilor și sarbatoarea Craciunului aduc cu ele un dar inedit pentru melomani. Este vorba despre primul videoclip oficial al formației timișorene Impact Music Project, „Omul de Zapada”. Formația a luat naștere in 1980 la Timișoara sub numele de Impact și, dupa un parcurs muzical in care au avut…

- PRNY a lansat aseara videoclipul piesei „DEUS”, un featuring fresh cu Vlad Flueraru & DOC. Piesa face parte din cel mai nou material lansat de PRNY – ”GEISHA”. Iar videoclipul proaspat lansat creeaza o combinație electrizanta intre versurile sincere și vizualul inedit, care cu siguranța va ridica pulsul…

- Veste mare pentru fanii sotilor Stegaru! Veronica si Viorel au filmat un nou videoclip, in colaborare, cu renumita artista, Liliana Moise. Asa ca, cei doi soti si-au lasat treburile deoparte si au venit de la Buzau, ca sa-si surprinda admiratorii.

- Yssa, solista cunoscuta pentru hitul „Tu și eu” care a strans aproape 6 milioane de vizualizari pe Youtube, lanseaza single-ul și videoclipul „Ți-aduci aminte”. Piesa reprezinta o colaborare chiar cu iubitul ei, John Romanu, fost concurent a doua show-uri de televiziune foarte cunoscute. „Ți-aduci aminte”…