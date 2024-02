Kodak Black a lansat piesa “Shampoo”

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu scoate din cuptor un nou viitor hit, „Indiferența”, pe care l-a creat in studio anul trecut, cu un videoclip proaspat și fierbinte, filmat luna aceasta in București. Piesa „Indiferența” este compusa și produsa de catre Liviu Teodorescu, Smiley și Lucian Nagy. Regizat de catre Ioana…

- Trupa Dordeduh a susținut primele concerte din turneul european Disharmony Tour 2024 și a lansat un videoclip pentru piesa Desferecat, inregistrat in cadrul recitalului pe care timișorenii l-au avut in orașul austriac Salzburg, zilele trecute. Inaintea plecarii in acest turneu european Dordeduh a lansat…

- Formația Etenal Dark din Bocșa a lansat recent melodia Asfințit, piesa care va fi inclusa pe urmatorul material discografic al trupei, numit ,,Cugetari”. Alaturi de membrii trupei la aceasta piesa a mai colaborat și chitaristul Mircea Sirbu, membru fondsator al formației Silex. „Faptul ca Mircea a acceptat…

- Claudia Patrașcanu le-a promis fanilor o surpriza inainte de Ziua Indragostiților și s-a ținut de cuvant. Artista a lansat cea mai recenta piesa, intitulata sugestiv „Inimi”, in care a facut senzație, alaturi de Daniel Mihai, fosta ispita de la Insula Iubirii.

- Luna cadourilor este plina pentru activitatea muzicala a lui Andrei Ursu și planurile profesionale curg lanț! Este din nou „in carți” pentru premiile Elle la categoria Best Male Artist pentru proiectele lui muzicale, iar decizia lui de schimbare a stilului și numelui i-au conturat primul album propriu,…

- Cleopatra Stratan și Edwrad Sanda s-au casatorit in 2021 și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au participat la America Express 2023, unde au avut parte de momente intense și o experienta pe care nu o vor uita curand.Cleopatra Stratan a dezvaluit recent care este relația…

- Toosii a lansat “IDGAF”. Piesa introspectiva documenteaza durerea pe care a indurat-o, dar și numeroasele triumfuri pe care le-a obținut pe parcurs. Pentru a marca aceasta ocazie speciala, artistul lanseaza un videoclip care surprinde momente intime. „IDGAF” este cea mai recenta muzica de la Toosii…

- Lana Del Rey a lansat “Take Me Home, Country Roads”, o interpretare a clasicului John Denver din 1971, „Take Me Home, Country Roads”. Piesa, un single unic, este cea de-a doua lansare a Lanei, dupa cel de-al noualea album de studio, nominalizat la Grammy și apreciat de critici, „ Did you know that there’s…