- Artistul timișorean Ioan Popovici și trupa de rock alternativ Flare iși continua colaborarea fructuoasa inceputa acum mai bine de o luna și lanseaza un nou videoclip cinematic, de aceasta data, pentru single-ul „Never Again”. Piesa este o compoziție ce aduce in prim plan o poveste clasica ce implica…

- Trupa Springtime Band a lansat un nou videoclip, de asta data cu ocazia zilei de 8 Martie, dedicat doamnelor și domnișoarelor de pretutindeni. Piesa se numește „Spring” și este un instrumental compus de Vali Ivanescu și orchestrat și masterizat de Iulian Maxim, un veteran al muzicii pop-rock, ex-membru…

- Tamiga & 2Bad au lansat recent o noua melodie pop intitulata „Amor”. Piesa combina elemente de muzica latino, creand astfel o atmosfera vibranta și totodata visatoare. Versurile melodiei vorbesc despre pasiunea și iubirea pentru o persoana speciala , cu un mesaj care transmite dorința de a trai…

- Melting Dice va susține un concert acasa, la Timișoara, evenimentul urmand sa beneficieze de o deschidere asigurata de Ioan Popovici. Recent, formația timișoreana a lansat o noua melodie care poarta titlul de „Lucruri simple”, care beneficieaza și de un videoclip. Trupa de rock alternativ Melting Dice…

- ADVERTORIAL. Toyota, producatorul japonez pionier al tehnologiilor de motorizare hibrida, a scos pe piața de curand un nou model din aceeași gama: a doua versiune a Toyota C-HR. Spre deosebire de prima versiune, aceasta poate veni și cu o motorizare plug-in hybrid. Joi, 15 februarie, a avut loc evenimentul…

- Artistul Petre Ionuțescu, cunoscut și sub numele de Trompetre, a lansat “Sound of Unirii”, o calatorie audio-vizuala de poveste ce traseaza noi forme in structurile sufletului. Clipul reprezinta un fragment din cadrul evenimentului ce a avut loc anul trecut intr-unul din balcoanele Casei Bruck din Timișoara,…

- Muzicianul timișorean K-lu a lansat recent un nou videoclip numit „Bine dotat”, melodia avand parte de un videoclip care conține secvențe din seria de filme romanești „Brigada Diverse”. Pe numele sau adevarat Alin Constantin, K-lu este un DJ si producator din Timisoara prezent pe scena electronica inca…

- Claudia Patrașcanu le-a promis fanilor o surpriza inainte de Ziua Indragostiților și s-a ținut de cuvant. Artista a lansat cea mai recenta piesa, intitulata sugestiv „Inimi”, in care a facut senzație, alaturi de Daniel Mihai, fosta ispita de la Insula Iubirii.