(Video)Accident grav în Sibiu. O persoană a decedat şi alte două au fost rănite O persoana a decedat si alte doua au fost ranite joi noaptea, in urma unui accident rutier care a avut loc in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs aproape de cimitirul de la periferia orasului, fiind implicate doua autobuze fara pasageri si un autoturism, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. „Echipajele au descarcerat doua victime, un barbat si o femeie. O femeie de 30 de ani, pasagera in autoturism, a fost preluata de echipajele medicale in stop cardiorespirator. Din nefericire, in ciuda eforturilor salvatorilor, femeia nu a raspuns manevrelor de resuscitare si astfel medicul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

