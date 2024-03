Trei barbați au murit, vineri, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul national DN1, pe centura orasului Avrig. Un TIR a intrat intr-o mașina dupa ce i-a explodat roata, dupa care a cazut de pe un pod. ACTUALIZARE. Traficul feroviar intre statiile Porumbacu si Avrig (linie simpla) a fost reluat vineri la ora 18:21, informeaza CFR SA. Potrivit sursei citate, trei trenuri de calatori (R 2514, R 2103 si IR 1622) care au stationat temporar in statiile adiacente, in intervalul orar necesar cercetarilor desfasurate la locul accidentului si eliberarii gabaritului, au fost reinscrise in circulatie.…