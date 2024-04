Accident pe DN1. O femeie şi doi copii, transportaţi la spital Un sofer din Brasov a intrat pe contrasens in doua masini conduse pe DN1 de doi sibieni. O femeie si doi copii au fost transportati la spitalele din municipiul Sibiu. Accident rutier a avut loc marti dimineata, pe DN1, intre Bradu si Avrig, a anuntat Politia. „SAJ Sibiu a trimis un echipaj de tip B in apropiere de localitatea Bradu, la un accident rutier cu implicarea a trei autoturisme. Echipajele SAJ si ISU au asistat medical o femeie de 35 de ani si doi copii de 3 si 9 ani. Victimele au suferit: copii, traumatisme craniene minore, femeia de 35 de ani traumatism de sold. A patra victima, barbat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

