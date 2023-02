Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Cutremurul a provocat moartea unei persoane, ranirea a 69 de persoane si prabusirea a circa 30 de cladiri, au anuntat autoritatile turce, care au declansat noi operatiuni contracronometru de salvare a mai multor persoane despre care se crede ca sunt prinse sub daramaturi, relateaza agentia Anadolu.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 pe scara pe Richter a avut loc luni, in provincia Malatya. Este alerta in Turcia, dupa ce un nou seism puternic a zguduit estul țarii. Cutremurul a avut intensitatea de 5,6 pe Richter și s-a produs la adancimea de 10 kilometri, intr-o zona deja afectata de seismele…

- O batrana in varsta de 77 de ani, Fatma Gungor, a fost salvata dupa 212 ore de la producerea primului cutremur devastator de la inceputul saptamanii trecute, relateaza dha.com.tr. Femeia a fost gasita noaptea trecuta, sub ruinele unei cladiri care a avut 7 etaje, in Adiyaman. Initial, s-a descoperit…

- Cel mai devastator cutremur care a lovit Turcia in aproape un secol ar putea costa tara pana la 84,1 miliarde de dolari, a aratat o organizatie a oamenilor de afaceri din Turcia, in timp ce un oficial din cadrul Guvernului de la Ankara a estimat costurile la peste 50 de miliarde de dolari, transmite…

- Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru…

- Salvatorii romani din Turcia au scos in viața un barbat de 35 de ani de sub daramaturi, la 6 zile de la cutremurul devastator. „In aceasta dimineața, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa ce a fost identificata […] The post…

- Un seism de magnitidinea 7,8 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 4.17 (3.17 ora Romaniei), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri, al carui epicentru a fost localizat in districtul Pazarcik, in apropiere de Gaziantep, in provincia Kahramanmaras (sud-est). Conform ultimelor informații, se pare…