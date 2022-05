Stiri pe aceeasi tema

- Aflat intr-o vizita surpriza la Odesa, in sudul Ucrainei, presedintele Consiliului European Charles Michel a fost fortat sa se puna la adapost din cauza unor tiruri cu racheta, informeaza un responsabil al UE, relateaza AFP. Potrivit acestei surse, in timpul unei intalniri intre Charles Michel si premierul…

- In timpul asediului de doua luni al orasului-port ucrainean Mariupol, armata rusa a ucis de doua ori mai multi oameni decat nazistii in cei doi ani de ocupare a orasului in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, sustine primarul localitatii, Vadim Boicenko. „In doi ani, nazistii au ucis 10.000 de…

- Explozii puternice s-au produs, joi seara, in capitala Ucrainei, Kiev, iar autoritatile afirma ca armata rusa a comis atacuri cu rachete in timpul vizitei secretarului general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres. Zece oameni au fost raniți și alți cinci recuperați dintre ruinele cladirilor lovite.…

- Marea metropola chineza Guangzhou (Canton), situata in sudul tarii, a anulat, joi, sute de zboruri si a lansat un program de testare in masa a circa sase milioane de locuitori dupa descoperirea unui singur caz suspect de COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aproape fara niciun caz de coronavirus…

- Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost ranite in bombardamente asupra orașului Harkov din estul Ucrainei in ultimele 24 de ore, a declarat miercuri guvernatorul regional Oleg Synegubov, potrivit Reuters. In timpul nopții, pozițiile de aparare ucrainene au s-au aflat „in mod constant sub…

- Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, sustine ca Romania este pregatita sa intre in Spatiul Schengen. „Sper sa se intample curand. Comisia, dupa cum stiti, de 10 ani, a facut aprecierea ca Romania este pregatita pentru Schengen si impartasim aceeasi parere si incercam sa impingem…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, in cursul noptii de joi spre vineri, ca cel putin 137 de ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei rusesti, iar 316 au fost raniti. „Astazi, am pierdut 137 de eroi, cetatenii nostri, militari si civili. Alti 316 ucraineni au fost raniti…

- Salvamontistii au inregistrat 57 de apeluri in doar 24 de ore, cele mai multe pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic, 59 de persoane fiind salvate. 24 dintre acestea au fost transportate la spital. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 57 apeluri prin care se solicita…