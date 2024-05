Răsturnare de situaţie în privinţa salariului minim, în România! Ce s-a discutat, luni, în coaliţie Ar putea veni vesti proaste pentru romanii care sperau in cresterea salariului minim pe economie, de la 1 iulie 2024. Luni, intr-o sedinta in coalitie, PNL si patronatele s-au opus acestei masuri. Noul termen pentru creșterea salariului minim va fi stabilit abia dupa cele patru randuri de alegeri. Data majorarii se va decide in iunie […] The post Rasturnare de situatie in privinta salariului minim, in Romania! Ce s-a discutat, luni, in coalitie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

