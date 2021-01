VIDEO Tom Jones va lansa, la 80 de ani, un nou album de studio

Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul australian Nick Cave si trupa The Bad Seeds au inregistrat, in pandemie, cel de-al 18 album de studio, intitulat „Carnage”, anunța news.ro. Nick Cave a confirmat ca a lucrat impreuna cu vechiul sau colaborator Warren Ellis, membru al grupului The Bad Seeds, pentru „Carnage”.…

- Cantaretul Tom Jones, in varsta de 80 de ani, a anuntat ca va lansa un nou material discografic in 2021, informeaza contactmusic.com. Starul galez a dezvaluit ca a finalizat noul album de studio in perioada in care Marea Britanie s-a aflat in lockdown din cauza pandemiei de COVID-19.…

- Sir Tom Jones va lansa un nou album anul acesta, dupa ce in timpul izolarii la domiciliu, impusa la nivel global de pandemia de coronavirus, a adunat o mulțime de materiale pe care le-a pus cap la cap. Starul in varsta de 80 de ani a declarat pentru ‘Jools Holland’s Annual Hootenanny’, potrivit contactmusic.com:…

- Cantareata americana Miley Cyrus a lansat vineri un nou album de studio, "Plastic Hearts", al saptelea din discografia ei, si a publicat pe retelele de socializare un mesaj in care le-a multumit fanilor pentru sprijinul lor, informeaza contactmusic.com, potrivit Agerpres. In varsta de 28 de…

- Cantareata americana Miley Cyrus a lansat vineri un nou album de studio, "Plastic Hearts", al saptelea din discografia ei, si a publicat pe retelele de socializare un mesaj in care le-a multumit fanilor pentru sprijinul lor, informeaza contactmusic.com. In varsta de 28 de ani, artista s-a declarat…

- Justin Bieber și Shawn Mendes au anunțat ca vor lansa o piesa impreuna – ‘Monster’ – pe 20 noiembrie. Cei doi muzicieni canadieni și-au unit forțele pentru o noua melodie care va fi inclusa pe noul LP al lui Shawn Mendes, ‘Wonder’. Alaturi de un scurt ‘teaser’ al cantecului, Justin, in varsta de 26…

- Rapperul american Snoop Dogg a anuntat ca va lansa in luna decembrie al 18-lea album de studio, intitulat „Take It From A. G.”, potrivit news.ro.Snoop Dogg a facut anuntul printr-o inregistrare video publicata pe Instagram.Discul va urma „I Wanna Thank Me”, aparut anul trecut, pe care se afla…

- Rapperul canadian Drake a anunțat ca va incepe anul 2021 cu un nou album de studio, intitulat „Certified Lover Boy”. Materialul va fi lansat pe piata in luna ianuarie. Anuntul a fost facut de artist pe retelele de socializare in urma cu cateva zile, chiar la cea de-a 34-a aniversare a cantaretului.…