- Gafa? Prostie? Asociatia Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei a cerut explicatii de la premierul Marcel Ciolacu, dupa ce acesta a spus ca ”Buzaul nu e in Moldova si va rog sa nu ma jigniti”. Asociatia ii cere lui Ciolacu sa spuna despre ce jignire personala ar fi vorba daca Buzaul era in Moldova. ”Premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat, referitor la afirmatia pe care a facut-o, joi la Timisoara, atunci cand a spus ca „Buzaul nu e in Moldova si va rog frumos sa nu ma jigniti”, ca „nu a fost nimic peiorativ” și spune ca iși cere scuze „daca cineva s-a simțit jignit”.

- Marcel Ciolacu revine cu explicații dupa o gluma pe care a facut-o joi la Timișoara. Premierul spusese ca „Buzaul nu e in Moldova și va rog frumos sa nu ma jigniți”, iar acum afirma ca nu a dorit sa-i jigneasca pe moldoveni, mai ales ca mama sa este din Tecuci.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marti, o reactie la declaratiile lui George Simion privind nerecunoasterea tarii Republica Moldova, seful Executivului afirmand ca sunt doua state, Romania si Republica Moldova, unde traiesc romani. Despre acuzatiile aduse de premierul moldovean Dorin Recean liderului…