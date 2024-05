Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și președintele american Joe Biden au decis sa continue dialogul privind candidatura șefului statului roman la funcția de secretar general al NATO, liderul de la Cotroceni admițand ca exista riscul ca la summitul NATO de la Washington din luna iulie sa nu fie intrunit un…

- „Nu negociez altceva”, a declarat Klaus Iohannis despre candidatura la șefia NATO, in contextul in care unii oficiali au anunțat deja ca il susțin pe premierul olandez, Mark Rutte, la conducerea organizației. Președintele Romaniei este optimist in privința șanselor de a primi postul ravnit. Klaus Iohannis,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, intrebat despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO, ca șeful statului are șanse. „Romania are șanse, Romania merita sa fie reprezentata la un nivel european și NATO, domnul președinte are șanse”, a raspuns Marcel Ciolacu.Președintele Romaniei,…