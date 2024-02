Stiri pe aceeasi tema

- O colaborare inedita, versuri pe cat de șocante, pe atat de potrivite, o piesa puternica, plina de ritm, esența, spectacol – UNKLFNKL și Ioana Ignat lanseaza piesa “6 Feet Deep” alaturi de un videoclip venit din viitor. „Daca nu te vad, nu am sa traiesc pana la sfarșitul verii”, „Cumpara-ți niște haine…

- Alegerea piesei nu este intamplatoare, Cerul este prima piesa lansata in campania aniversara Roton 3.0. Punct de referința in industria muzicala din Romania, Casa de Discuri Roton implinește anul acesta 30 de ani de activitate. Devenit un adevarat evergreen, single-ul trupei Proconsul este caștigator…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…

- Piesa ,,Ego”, cea mai noua lansare a artistei Julie August, exploreaza dinamica complicata dintre doua persoane cu egouri mari, care se iubesc, dar se confrunta cu dificultați in a renunța la orgoliu și a rezolva conflictele. Melodia evidențiaza lupta dintre dorința de iubire și afecțiune și egoul care…

- „Il cunosc de foarte mulți ani pe domnul Gheorghiu, poate chiar de la inceputul carierei. Sincer, speram ca aceasta colaborare sa se intample candva și am lasat lucrurile sa decurga natural, dar iata ca „niciodata sa nu spui niciodata”. Il respect foarte mult și chiar daca nu ma așteptam, recunosc,…

- Winael, finalistul Vocea Romaniei 2022, lanseaza piesa „Leila”. Artistul originar din Caraibe, Winael, lanseaza cea de-a treia piesa din cariera –„Leila”, din seria de cinci piese pe care acesta le are in curs de lansare. „Leila” este o creație muzicala ce combina armonios sound-uri diverse, aducand…

- Sfarșitul lui 2023 vine cu muzica proaspata și promisiunea unui material muzical complex din partea EMEI. “Lyudi”, o piesa despre bucuria de a fi, a trai și de a canta, deschide seria lansarilor și ne face pofta de mai multa muzica. Extaz și liniște in același timp, urmeaz-o pe EMAA pentru a afla ce…

- Winael aduce o noua surpriza și, la scurt timp dupa piesa lui de debut, revine in atenția publicului cu cel de-al doilea single – „Fella”, o piesa cu un sound captivant ce te hipnotizeaza de la prima ascultare. „Fella” este rezultatul pasiunii și dedicarii lui Winael fața de arta muzicala și dans, lucru…