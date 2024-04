Stiri pe aceeasi tema

- Marius Bostan a fondat comunitatea Repatriot, prin intermediul careia a consiliat mii de romani și i-a ajutat sa revina acasa, dupa ani petrecuți peste hotare. Intr-un interviu pentru „Adevarul”, el explica ce soluții exista pentru a convinge romanii din diaspora sa se conecteze cu țara.

- Fostul președinte Ion Iliescu spune ca a aflat cu „enorma tristețe” ca s-a stins din viața profesorul Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din Romania. „Romania pierde pe unul din ultimii sai mari intelectuali publici”, spune Ion Iliescu, care transmite condoleanțe familiei indoliate,…

- Dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii și debirocratizarea economiei sint doua din principalele metode care au drept scop intoarcerea acasa a moldovenilor plecați la munca in afara țarii. Declarațiile au fost facute de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, care astazi a venit la raport in…

- Fostul mare jucator de hochei Constantin Curelar s-a stins din viața la varsta de 71 de ani. Decesul s-a produs la Gheorgheni, acolo unde se afla pentru a asista in calitate de spectator la un meci de hochei. Vineri seara a facut infarct și cu toate eforturile medicilor nu a mai putut fi ...

- Lumea presei din Romania este in doliu! Un jurnalist s-a stins din viața. El avea o cariera de invidiat, cu o experiența de peste 30 de ani in televiziune. A lucrat, de asemenea, la cateva redacții cunoscute in țara.

- Lumea literaturii este in doliu! La varsta de 76 de ani s-a stins din viața un celebru critic literar. Este vorba despre Alex Ștefanescu. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de scriitorul Daniel Cristea-Enache prin intermediul paginii de socializare.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au impreuna doua fete și o casnicie așa cum și-au dorit. Prezentatoarea TV și-a surprins fanii de pe contul de socializare cu o veste neașteptata.„V-am zis ca astazi am treaba și este ora mesei, mergem sa mancam,…

- Atat Vasile, cat și cei șase copii ai sai sunt disperați, dupa ce soția, dar și mama celor mici, a disparut de acasa și nu s-a mai intors. Știm deja ca aceasta a decis sa plece in Spania pentru a munci acolo, facand un trai mai bun pentru familia ei. Iata ce spune una dintre fete despre dispariția mamei…