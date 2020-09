Stiri pe aceeasi tema

- The Rolling Stones lanseaza vineri "Goats Head Soup 2020", o reeditare a celebrului album din 1973, prezentat in diferite formate si care include o piesa inedita, "All the Rage", insotita de un videoclip, relateaza EFE, potrivit AGERPRES.In afara de acest cantec, albumul cuprinde si alte doua…

- The Rolling Stones a dezvaluit publicului o piesa din 1974, nelansata pina acum. Melodia se numește "Scarlet" și a fost inregistrata impreuna cu chitaristul Led Zeppelin, Jimmy Page, și alaturi de Rick Grech, cunoscut pentru activitatea sa in trupele Traffic, Blind Faith, Family. "Scarlet" vine la doar…

- Trupa The Rolling Stones a lansat miercuri o piesa pe care o credeau pierduta, intitulata ''Scarlet'', inregistrata in locuinta chitaristului Ronnie Wood in 1974 impreuna cu chitaristul formatiei Led Zeppelin, Jimmy Page, informeaza Reuters. Melodia combina timbrul vocal…

- The Rolling Stones a lansat miercuri single-ul „Scarlet”, inregistrat cu chitaristul Jimmy Page in anii 1970, care va fi inclus in varianta 2020 a albumului „Goats Head Soup”, anunța news.ro.Albumul „Goats Head Soup 2020” cuprinde setlistul original din 1973, remixat, dar si demo-uri si interpretari…

- Albumul „Goats Head Soup 2020" cuprinde setlistul original din 1973, remixat, dar si demo-uri si interpretari live, intre altele. El va fi relansat pe 4 septembrie. „Am discutat recent cu Jimmy despre asta la telefon. Vorbeam despre cand am facut piesa. Iar Page isi aminteste chiar foarte bine", a spus…

- The Rolling Stones a lansat joi „Criss Cross“, prima dintre cele trei piese inedite incluse in varianta 2020 a albumului „Goats Head Soup“, impreuna cu un videoclip realizat de Diana Kunst.

- Cantecul "Living in a Ghost Town" al trupei The Rolling Stones, inspirat din perioada de izolare impusa de pandemia de coronovirus, a devenit banda sonora pentru un videoclip publicat de Royal British Ballet, in care balerinii danseaza pe strazile pustii in fata unor cladiri emblematice, relateaza…

