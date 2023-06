VIDEO. Peste 20.000 de persoane, strămutate în urma erupției vulcanului Mayon Peste 20.000 de persoane au fost evacuate in urma eruptiei celui mai activ vulcan din Filipine. Oamenii au fost gazduiți in 27 de centre de evacuare. Vulcanului Mayon, situat in provincia estica Albay, a erupt din nou pe data de 8 iunie, iar fluxul incandescent a ajuns la aproximativ un kilometru de crater, a precizat […] The post VIDEO. Peste 20.000 de persoane, stramutate in urma erupției vulcanului Mayon appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

