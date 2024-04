Stiri pe aceeasi tema

- Trei rachete rusești au zguduit centrul orașului Cernihiv, unde au fost uciși și raniți mai mulți civili. Autoritațile ucrainene au emis o avertizare de raid aerian in noua regiuni nordice și centrale din Ucraina, dupa ce in aceasta dimineața ar fi avut loc un atac ucrainean pe un aerodrom din Crimeea…

- Un atac armat a avut loc vineri seara in timpul unui concert de rock al trupei Picnic (considerata pro-Putin), susținut intr-o sala cu o capacitate de mii de locuri din Crocus City Hall (din Krasnogorsk, in suburbiile din nord-vestul Moscovei). Atacul s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de raniți…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite intr-un atac rus, miercuri in plina zi, asupra orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina si situat in nord-estul tarii, a anuntat un responsabil regional al politiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Trei morti, cinci raniti…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise vineri intr-un atac rus cu racheta la Odesa, in sudul Ucrainei, iar primii salvatori care au intervenit au fost loviti de o a doua racheta, un paramedic si un lucrator aflandu-se intre morti, anunta autoritatile ucrainene, relateaza The Associated Press, potrivit…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a acuzat, joi, Rusia de utilizarea de rachete de fabricatie nord-coreeana pentru a efectua lovituri sangeroase in Ucraina impotriva unor tinte civile, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat ca Rusia a atacat din nou masiv pe linia frontului. „In total, inamicul a lansat 7 rachete și 87 de lovituri aeriene, a efectuat 137 de atacuri MLRS asupra pozițiilor trupelor noastre și a zonelor populate. Ca urmare a atacurilor teroriste…