- Un atac al Rusiei asupra unui magazin de bricolaj aglomerat din orașul ucrainean Harkov a ucis sambata cel puțin doua persoane. Mai multe persoane sunt ranite. Un incendiu uriaș a izbucnit dupa atac, iar echipele de pompieri se lupta sa il stapaneasca, au declarat oficialii regionali, potrivit medaifax.

- Cel putin doua persoane au fost ucise si 24 ranite sambata intr-un atac rusesc asupra unui hipermarket de produse de constructii din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, transmite France Presse, citata de Agerpres.

- Atacurile Rusiei asupra Ucrainei din ultimele doua zile au omorat cel puțin 12 civili și au ranit cel puțin 55 de persoane, potrivit autoritaților locale. Marea majoritate a civililor omorați se aflau in regiunea Harkov, unde 12 peroane au murit iar alte 40 au fost ranite, conform guvernatorului Oleh…

- Procurorii ucraineni au comunicat ca ancheteaza ca posibila crima de razboi un raid aerian al Rusiei asupra unei zone rezidentiale din capitala regionala, Harkov, in urma caruia au fost raniti cinci civili, inclusiv o fata de 13 ani si un baiat de 16 ani.

- Un atac rus cu rachete a provocat luni moartea a cel putin patru persoane si ranirea altor 28, in orasul portuar Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a anuntat guvernul regional, revizuind in crestere un prim bilant, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Trei femei si un barbat au fost ucisi. Potrivit unui…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite intr-un atac rus, miercuri in plina zi, asupra orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina si situat in nord-estul tarii, a anuntat un responsabil regional al politiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Trei morti, cinci raniti…