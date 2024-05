Stiri pe aceeasi tema

- Un atac al Rusiei asupra unui magazin de bricolaj aglomerat din orașul ucrainean Harkov a ucis sambata cel puțin doua persoane. Mai multe persoane sunt ranite. Un incendiu uriaș a izbucnit dupa atac, iar echipele de pompieri se lupta sa il stapaneasca, au declarat oficialii regionali. Oleh Syniehubov,…

- Cel puțin trei ucraineni au murit și alte trei persoane au fost ranite, marți seara, in timpul unui atac rusesc cu rachete, relateaza ukrinform.net. Trupele ruse au atacat orașul port Odesa, din sudul Ucrainei, cu rachete balistice marți seara. „Inamicul a atacat Odesa cu rachete balistice. Trei persoane…

- Atacuri aeriene la Harkov - Cel puțin patru persoane au murit și 12 au fost ranite, noaptea trecuta, in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov. Patru persoane au decedat, printre care trei salvatori, iar cinci au fost ranite, in timpul unei a doua lovituri asupra unui loc care tocmai…

- Forțele ruse au atacat orașul Harkov cu drone in noaptea de joi. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zece au fost ranite, relateaza ukrinform.net. „Patru persoane au murit, cel puțin 10 au fost ranite. Blocurile de locuințe și casele dintr-o zona privata au fost deteriorate”, a scris pe Telegram,…

- Cinci persoane au murit in noaptea de miercuri spre joi in urma unor noi atacuri rusesti asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, potrivit AFP, informeaza News.ro.Patru persoane au murit, dintre care trei salvatori, si cinci au fost ranite intr-o 'a…

- Ucraina apeleaza la o metoda rudimentara pe baza de senzori acustici pentru a detecta drone și rachete rusești, a dezvaluit recent generalul James Hecker, șeful Forțelor Aeriene ale SUA in Europa, relateaza The Telegraph.

- UPDATE 7:17Un tanar a fost ucis si mai multe persoane, inclusiv un copil de trei ani, au fost ranite cand o drona rusa a lovit un bloc de apartamente in orasul portuar Odesa, potrivit autoritatilor."Copilul de trei ani are probleme la picior si se afla sub supraveghere medicala", a declarat guvernatorul…