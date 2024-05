Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile Rusiei asupra Ucrainei din ultimele doua zile au omorat cel puțin 12 civili și au ranit cel puțin 55 de persoane, potrivit autoritaților locale. Marea majoritate a civililor omorați se aflau in regiunea Harkov, unde 12 peroane au murit iar alte 40 au fost ranite, conform guvernatorului Oleh…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte opt au fost ranite sambata intr-o lovitura ucraineana asupra unui restaurant din orasul Donetk, ocupat de Moscova si situat in regiunea ucraineana cu aceasi nume, in estul tarii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Cel puțin opt oameni au murit in urma unui atac rusesc asupra orașului Cernihiv din nordul Ucrainei, conform Ukrainskaia Pravda.Autoritațile locale spun ca sunt și cel puțin 18 persoane ranite. Atacul a vizat infrastructura civila, a transmis primarul orașului Cernihiv.

- Razboi in Ucraina, ziua 773. In noaptea de 5 spre 6 aprilie, forțele ruse au atacat orașul Harkov, nord-estul Ucrainei, al doilea oraș ca marime din țara, transmit publicațiile Ukrainska Pravda și Obozrevatel. Primul bilanț al victimelor: șase morți și 10

- Un atac rusesc asupra orașului Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, a ucis șase civili și a ranit 10 persoane sambata dimineața, au declarat oficiali regionali, citați de Reuters. Poliția naționala ucraineana a declarat ca a fost vorba de un atac cu drone. Aceasta a publicat imagini cu flacarile…

- Un atac armat a avut loc vineri seara in timpul unui concert de rock al trupei Picnic (considerata pro-Putin), susținut intr-o sala cu o capacitate de mii de locuri din Crocus City Hall (din Krasnogorsk, in suburbiile din nord-vestul Moscovei). Atacul s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de raniți…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise vineri intr-un atac rus cu racheta la Odesa, in sudul Ucrainei, iar primii salvatori care au intervenit au fost loviti de o a doua racheta, un paramedic si un lucrator aflandu-se intre morti, anunta autoritatile ucrainene, relateaza The Associated Press, potrivit…

- Doua persoane au fost ucise, iar una a fost grav ranita vineri, intr-un atac ucrainean cu drona vizand un sat din regiunea rusa Belgorod, situata la frontiera cu Ucraina si vizata cu regularitate in tiruri ucrainene, anunta guvernatorul regional Veaceslav Gladkov, relateaza AFP, potrivit de news.ro.